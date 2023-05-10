الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400 مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط، بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمبانى حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر 800 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الكيلو 10.5؛ لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: أبورواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوى حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة - معسكر الأمن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات (إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل - السولية).

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحويلات والمد للخطوط وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لإعادة ضخ المياه فى صورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.