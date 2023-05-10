دورات تدريبية للشباب على مهن سوق العمل فى الوادى الجديد

جاء ذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة بالقرى الأكثر احتياجا تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أنها تلقت تقريرا من أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالودى الجديد، أفاد فيه بأنه وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة تقوم المديرية بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، وتحت رعاية اللواء أ. ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.
وذكر مدير المديرية، أن مبادرة حياة كريمة و"مهنتك مستقبلك"، الذى تنفذها الوزارة داخل القرى الأكثر احتياجا تسعى من خلالها إلى توفير تدريب مهنى مجانى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك لتأهيلهم على تلك المهن نظريا وعمليا، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تساعدهم فى الحصول على فرصة عمل لائقة بعد انتهاء فترات التدريب.
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