القصير بواشنطن: «الزراعة» الأقل تأثيرا فى التغيرات المناخية والأكثر تأثرا

جدة - نرمين السيد - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فى الجلسة التى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حول الاستثمار فى نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية الإماراتية للابتكار الزراعى المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن.





وفى بداية كلمته أشار القصير إلى الدور الكبير الذى تلعبه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فى دعم قطاع الزراعة خاصةً تلك البرامج المرتبطة بقضية التغيرات المناخية والابتكار الزراعى. التى تدور جميعها حول آليات تدعيم منظومة الأمن الغذائى وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى دعم القطاع الزراعى وخاصة أنه القطاع المعنى بالأمن الغذائى نظراً لدوره الكبير فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائى بشكل رئيسى، كما أنه قطاع تشابكى وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة فى المناطق الريفية والمناطق الهامشية والهشة مناخياً، فضلاً عن أنه يعد من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة.

وقال القصير إنه رغم انخفاض مساهمة قطاع الزراعة فى الإنبعاثات الكربونية، إلا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات حيث تؤدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية من ناحية الكمية والجودة. بالإضافة إلى معاناة هذا القطاع من عدم توافر التمويل المناخى بالقدر الكافى لتنفيذ برامج التكيف التى تتناسب مع حجم الضرر والخسائر الناتجة عن آثار التغيرات المناخية.

مشيرا إلى ضرورة توفير التمويل لهذا القطاع بالشروط الميسرة والمحفزة لتدعيم قدرات الدول على تنفيذ الإستثمارات بالقدر الذى يزيد من قدراتها على تنفيذ كل برامج التكيف والتخفيف وبالقدر الذى يمكنها ويساعدها على تنفيذ التحول العادل، خاصة وأنه يجب على الدول التى تسببت فى الانبعاثات بصورة أكبر أن تكون مسئولة عن تنفيذ التزامات طموحة بشأن حيادية الكربون وايضا دعم الدول النامية بالتمويل لتمكينها من زيادة قدراتها على تنفيذ برامج التحول العادل والمناسب لدعم قدراتها فى توفير الأمن الغذائى لشعوبها.

وتابع القصير أنه ولهذا السبب ايضا كانت مبادرة "الغذاء والزراعة من اجل التحول المستدام FAST والتى تم اطلاقها فى يوم التكيف والزراعة خلال مؤتمر المناخ COP27 والذى انعقد بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، والتى إستهدفت ‏تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها تحسين العمل المناخى وكمية ونوعية مساهمات تمويل ‏المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار ‏الزراعى وتطبيق التكنولوجيا والعمل كمسرع ‏لتمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق ‏اهداف التنمية المستدامة.

وقال القصير إن هناك ثلاث ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وهى:

• الأولى هى ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار فى مجال المناخ والحصول عليهما.

• الثانية ركيزة المعرفة والقدرات والتى تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة.

• الثالثة ركيزة السياسات والتى تهدف إلى ضمان إدماج نظم الاغذية الزراعية ادماجاً كاملا واعطاءها الاولوية والأهمية اللازمتين فى سياسات تغير المناخ.

وفى نهاية كلمته ثمن القصير على الدور الذى تلعبه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فى دعم برامج مجابهة التغيرات المناخية والعمل على تشجيع شركاء التنمية على توفير برامج التمويل المناسبة لكثير من المشروعات لتنمية القطاع الزراعى، فى كل دول العالم وخاصة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودعم القطاعات المرتبطة من خلال برامجه التمويلية المتعددة والميسرة وبالسرعة الواجبة.

حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.