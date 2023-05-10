القوى العاملة: مبادرة «سلامتك تهمنا» تستأنف أعمالها بالسويس

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتأكد من تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى المنشآت والعمل على تكثيف التوعية والتثقيف فى هذا المجال حفاظاً على العمال والممتلكات.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس أفاد فيه بأن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية فى الوصول إلى بيئة عمل آمنة.
وأضاف مدير المديرية، أنه شارك فى تنظيم المبادرة المهندسة سحر محمد، والمهندس اسلام حمدى ممثلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.
وفى نهاية المبادرة قدم المشاركون الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على جهودها فى نشر التوعية والتثقيف بأساليب السلامة وكيفية تطبيقها داخل المنشآت وفى الحياة اليومية، مؤكداً استمرار برامج التوعية التى تقدمها المديرية للعاملين بالشركات والمصانع لحثهم على تطبيق تلك الأساليب داخل أماكن العمل وخارجها.
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