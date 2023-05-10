جامعة الدول العربية تحيي يوم التضامن العالمي مع الاعلام الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 12:29 مساءً - تحيي جامعة الدول العربية في 11 مايو يوم "التضامن العالمي مع الاعلام الفلسطيني " تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب خلال دورته 52 المنعقدة في سبتمبر 2022 بالقاهرة.

وبهذه المناسبة ، صرح سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ان هذه الذكرى التي تصادف فاجعة اغتيال الاعلامية الفلسطينية بقناة " الجزيرة " الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مناسبة لإثارة انتباه الرأي العام العالمي والنخب الصحفية والاعلامية والفكرية والهيئات الحقوقية بالحاجة للتضامن مع مكونات الاعلام الفلسطيني ضد الممارسات والخطط الممنهجة للسلطات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس عمق جذور الهوية الفلسطينية ، وتحريف أصالة المعالم الحضارية و الروحية الفلسطينية وخاصة بالقدس الشرقية

وفي هذا الصدد، قال السفير خطابي أن الإعلام الفلسطيني يتعرض لأفظع الانتهاكات دون أدنى اعتبار لقواعد وضوابط حماية السلامة البدنية للصحفيين والاعلاميين أثناء أداء مهامهم المهنية في النزاعات المسلحة بما في ذلك ضرورة معاملتهم وفق أحكام القانون الدولي الانساني ولا سيما مقتضيات المادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأكد السفير خطابي، أن القضية الفلسطينية تظل في صلب استراتيجية العمل الاعلامي العربي مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية بادرت منذ اللحظة الأولى لاقتراف هذا الفعل الإجرامي الدنيء لدعم المبادرة الفلسطينية التي تروم إحياء هذه الذكرى لما لها من حمولة رمزية وفاء لروح شرين أبو عاقلة وأمثالها من الاعلاميين الفلسطينيين الذين وهبوا حياتهم، بكل نكران ذات، نبراسا وإخلاصًا لرابطة الانتماء وأمانة الدفاع عن المبادئ والقيم الإنسانية.