جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية للأشقاء السودانيين بميناء قسطل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 12:30 مساءً - فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى ظل الحرب التى تعيشها جمهورية السودان الشقيق، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظمت جامعة أسوان، بالتعاون مع اللجنة الطبية والإغاثة بمجلس الوزراء، قافلة طبية لمساعدة الأشقاء السودانيين بمعبر قسطل البرى جنوب مصر.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية، لتقديم العلاج بالمجان والعمل على استقبال وعلاج الأخوة السودانيين الأشقاء والمصريين والرعايا الأجانب النازحين من الحرب السودانية القادمين لأسوان عبر ميناء قسطل البرى.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بأسوان، أن القافلة تأتى فى إطار دور جامعة أسوان وكلية الطب، فى خدمة المجتمع المحلى والإقليمى، والمشاركة فى جهود الدولة لاحتواء تداعيات الحرب السودانية، ومساعدة الأشقاء القادمين من السودان، مضيفا أن مستشفيات جامعة أسوان حتى الآن استقبلت ما يزيد عن 75 حالة سودانية مع علاجهم بالمجان فى مختلف أقسام المستشفى الجامعى بأسوان.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى معمل وجهاز أشعة وصيدلية ويستمر عمل القافلة لمدة 6 أيام بمعبر قسطل، وأن الأطباء المشاركين فى القافلة يقومون بفحص جميع النازحين القادمين من السودان، وتقديم العلاج اللازم لهم مع تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات أسوان الجامعى، وقد تم إجراء كافة العلميات الجراحية للمصابين من جراء هذه الحرب والذين يعانون من كسور وإصابات بطلق نارى وشرخ بالجمجمة وحروق كما تم الغسيل الكلوى لجميع مرضى الكلى والباطنة بالمستشفى الجامعى التخصصى الجديد.