سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر جهود مصر لوقف العدوان على غزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال اللوح فى مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل منذ اللحظة الأولى من وقوع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة كل ما فى وسعها لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطينى".

ووصف اللوح العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بأنها "جريمة غير مبررة" استهدفت مواطنين فلسطينيين من أطفال ونساء تضاف إلى سلسلة الجرائم التى ترتكبها بحق البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطينى.



وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد شدد، أمس الثلاثاء، على أن جرائم الحرب التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولى لمحاسبة الجناة وتنفيذ القوانين التى تهدف إلى حماية المدنيين وضمان السلام والأمن ووضع حد لهذا الوضع غير القانونى.