جدة - نرمين السيد - صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، على 14 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة دهب "نموذج 10" وذلك خلال عرض أحمد جميل رئيس مدينة دهب، وقرارى تصالح لأهالى مدينة أبورديس بديوان عام المحافظة بطور سيناء.





وذكرت المحافظة - فى بيان - أن التصديق جاء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن. وأفاد البيان أن بذلك يصبح إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة دهب 140 حالة تصالح ولأهالى مدينة أبورديس 139 تصالح. ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يصدق على 16 قرارا لحالات تصالح فى مخالفات البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.