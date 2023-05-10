تدريبات ذهنية وبدنية لـ30 ألف معلم لمدة 3 أيام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتهدف التدريبات لتزويد المعلم باللياقة اللازمة، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، ومساعدته على أداء مهامه الوظيفية. وتعقد التدريبات فى قاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، تحت إشراف المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين. ويتبع التدريبات تسليم العمل فور انتهاء الاختبارات المكملة واجتيازها، وتعقد التدريبات بشكل مجانى ولن يتم دفع أى تكلفة مالية.

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