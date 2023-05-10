نص كلمة البابا فرنسيس خلال لقائه مع البابا تواضروس بالفاتيكان

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أنه لفرح كبير أن أحيى صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة، والوفد الموقر المرافق له.

قَبِل قداسة البابا تواضروس دعوتى ليحتفل معى بذكرى مرور 50 عاما على اللقاء التاريخيّ بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث فى عام 1973.

إنه اللقاء الأول بين بابا الكنيسة الكاثوليكية وبطريرك الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة، الذى تتوج بتوقيع اتفاقية كريستولوجيّة مشتركة فى 10 مايو.

وتخليدًا لذكرى هذا اللقاء، جاء البابا تواضروس لمقابلتى لأول فى 10 مايو قبل عشر سنوات، بعد بضعة أشهر من انتخابه وانتخابى واقترح أن نحتفل بيوم الصداقة بين الكنيسة القبطيّة والكنيسة الكاثوليكيّة فى يوم 10 مايو إننا نتحدث معا هاتفيّا، ونتبادل التحيات، لنبقى إخوة أحباء.

أخى وصديقى العزيز البابا تواضروس، أشكر قداستكم على قبول دعوتى تخليدا لهذه الذكرى المزدوجة وأصلى لينير الروح القدس زيارتكم إلى روما، واللقاءات الهامة المنعقدة هنا، وخاصة محادثاتنا الشخصية.

أشكركم من كل قلبى على التزامكم بالصداقة المتنامية بين الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة والكنيسة الكاثوليكيّة.

قداسة البابا، الأساقفة الأعزاء، الأصدقاء الأعزاء.

أتوسل لله القدير بشفاعة القديسين وشهداء الكنيسة القبطيّة، ليساعدنا لننمو فى شركة وفى رباط مقدس واحد، رباط الإيمان والرجاء والمحبة المسيحيّة.

وبالحديث عن شهداء الكنيسة القبطيّة الذين هم أيضا شهدائنا، أود أن أذكر الشهداء الذين نالوا الشهادة فى ليبيا منذ بضعة سنوات.

وأطلب من الحاضرين أن يتضرعوا إلى الله ليبارك زيارة البابا تواضروس إلى روما، ويحمى الكنيسة القبطيّة الارثوذكسيّة كلها أتمنى أن تقربنا هذه الزيارة بسرعة أكبر من اليوم المبارك الذى سنكون فيه واحدا فى المسيح!. شكرا.

أُحيِّى المُؤْمِنِينَ الناطِقِينَ باللُغَةِ العَرَبِيَّة. دَعانا السَّيِّدُ المسيحُ وما زال يَدعُونا إلى أنْ نكون كنيسةً واحِدة. وَحْدَتُنا نحن المَسِيحِيِّينَ هى استجابةٌ لإرادَتِهِ وصلاتِهِ. عندما صلَّى يسوع، قال: "يا أَبَتِ القُدُّوس اِحفَظْهُم بِاسمِكَ الَّذى وَهَبتَهُ لى لِيَكونوا واحِدًا كما نَحنُ واحِد" (يوحنّا 17، 11). بارَكَكُم الرَّبُّ جَميعًا وَحَماكُم دائِمًا مِنْ كُلِّ شَرّ!