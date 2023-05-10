«التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها» ورشة عمل بـ«القابضة للمطارات»

جدة - نرمين السيد - نظمت الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية ورشة عمل بعنوان "التطور التكنولوجى فى التقنيات اللوجستية ‏المتكاملة وتطبيقاتها" بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين والفنيين العاملين بالمطارات ‏والملاحة الجوية، ومواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميا فى إنشاء ‏وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية





أعد وقدم المادة العلمية بورشة العمل اللواء مهندس محمد هليل رئيس مجلس إدارة الشركة ‏العربية البريطانية "إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع"، وبحضور اللواء مهندس ‏محمود محمد حسنين والملاح خالد الألفي مساعدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، وعدد من المهندسين والفنيين والمختصين بكل من الشركة القابضة وشركة ‏ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.‏

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