تموين القاهرة تضبط أطنان من اللحوم الفاسدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتعليمات خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجارى.

وأسفرت الجهود، عن ضبط سلع مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها من بينها 3.5 طن أرز و4.5 طن دقيق و75 كجم شيش طاووق و50 كجم شاورما دجاج و550 كجم زبدة و420 كجم لحوم مجمدة و300 كجم رنجة و250 كجم ترمس و1260 زجاجة خل و270 زجاجة زيت طعام و150 علبة تونة و100 علبة لانشون دجاج و660 علبة كحك وبسكويت، وقد تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

وتمكنت المديرية من ضبط صاحب مصنع ملابس ومستلزمات طبية بحى حلوان لإدارته بدون ترخيص ولحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون بيانات تجارية حيث تم التحفظ على 15000 جاون طبى و12500 افارول طبى و20000 ملاية طبية و20000 متر قماش للتصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المصنع.