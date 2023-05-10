جامعة القاهرة تنعى النائب محمود بكرى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص برقية العزاء: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، والذى وافته المنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض، وبعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، وللأسرة الصحفية، ولمجلس الشيوخ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان".

ويعد محمود بكرى محمد، صحافيا بارزا، ويتمتع بأخلاق رفيعة، وكان طوال الوقت فى خدمة الفقراء والمرضى غير القادرين.

ولد فى محافظة قنا بقرية "المعنا" التابعة لبندر قنا، وعمل فى عدة وظائف إعلامية بارزة خلال حياته المهنية وبدأ حياته المهنية كمحرر فى العديد من الصحف والمجلات الإخبارية، وفى عام 2015، عين رئيسا لمجلس إدارة موقع الأسبوع، كما عمل أيضا كرئيس تحرير فى برنامج "حقائق وأسرار" الذى يعرض على قناة صدى البلد، وفى عام 2020 تم ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ.