الصحة: زيادة الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسى بمستشفيات (الصداقة، أبو سمبل الدولى، أسوان للصحة النفسية)، لاستقبال الأشقاء السودانيين، والمصريين الذين وصلوا إلى حدود جمهورية مصر العربية
وأشار عبدالغفار إلى أن خدمات الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، متاحة للقادمين الذين يحتاجون إلى الاستفسار أو الدعم النفسى إلى جانب خدمات المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar
وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه جار تدريب فريق الخط الساخن، والمنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية، على برنامج "سد الفجوة" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب غير المتخصصين فى الطب النفسى لدمج خدمات الصحة النفسية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.
وذكرت منن عبدالمقصود أن تلك الخدمات تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية، على دعم علاقات التآخى بين الشعوب، بما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.
جدير بالذكر، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تم منذ بداية الأزمة، تجهيز عيادة لـ"الدعم النفسى" للأطفال والسيدات وجميع القادمين من دولة السودان.
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