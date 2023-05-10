سقوط لصوص المنازل والسيارات وعدادات المياه فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أحد الأشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنفاقه جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وجرى إعادة باقى المبلغ المالى.

كما ضبطت القوات، شخصين "لهما معلومات جنائية" لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهما جرى ضبط المسروقات كافة المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" وهو مالك مخزن بمدينة نصر.

الأجهزة ضبطت أيضًا 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وثلاثة منهم عملاء "سيئى النية"، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة من داخل المخازن بأسلوب "كسر القفل" واعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وجرى بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بإحدى الشقق بنطاق محافظة الجيزة.

وضبطت شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما (7 مفاتيح تشغيل سيارات "مصطنع" - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار)، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب " السحب والمفتاح المصطنع" باستخدام سيارة ملك أحدهما.

وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء "سيئى النية" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وجرى استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزتهم على (أجزاء من السيارات الخاصة بالمجنى عليهم - صاروخ تقطيع – 2 أسطوانة لحام أكسجين).

كما ضبطت 3 أشخاص "أحدهم عميل سئ النية" لقيامهم بسرقة (10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء) من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل"، واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم، كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب.

وجرى بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته هاتفى محمول ومبلغ مالى، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 2 واقعة سرقة.

وضبطت أيضًا أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بتهمة الاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.