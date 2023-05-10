”القوى العاملة”: فرص عمل للشباب بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 01:30 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية عن توفير 27 فرصة عمل للشباب علي مهن: عامل نسيج ، عامل تجهيز ، عامل خدمات ، عامل صباغة ، عامل فحص ، عامل مخازن، وذلك للعمل في شركة "ألوان للتريكو " من حديثى التخرج ، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل ، مع توفير تأمين إجتماعى وصحى ، مع رواتب مجزية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية ، في تقريره للوزارة أنه تم توفير فرص العمل للشباب بالتعاون مع الشركة بواقع 5 عامل نسيج ،و 6 عامل تجهيز، و 2 عامل خدمات ، و 7 عامل صباغة ، و 3 عامل فحص ، و 4 عامل مخزن، للشباب الذكور خبرة وبدون خبرة ، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل ، في التخصصات والمهن المشار إليها .

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه : خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة ، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الاسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى ، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساهد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم .