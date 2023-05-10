سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 01:30 مساءً - وجه سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، شكره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يقدمه من دعم متواصل لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال اللوح فى مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء)، إن "قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل منذ اللحظة الأولى من وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كل ما فى وسعها لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطينى".

ووصف اللوح العدوان الإسرائيل على قطاع غزة بأنها "جريمة غير مبررة" استهدفت مواطنين فلسطينيين من أطفال ونساء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق البلاد، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد شدد ، أمس الثلاثاء، على أن جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة الجناة وتنفيذ القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان السلام والأمن ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني.