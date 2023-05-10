”القوى العاملة” : دورات تدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 01:30 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأربعاء ،عن تنظيم دورات تدريبية على مهن: التفصيل والخياطة للفتيات ،والسباكة الصحية ،و كهرباء التوصيلات والتركيبات للشباب من الذكور ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابو منقار بمركز الفرافرة ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تلقت تقريراً من أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد أفاد فيه انه وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة تقوم المديرية بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .وأضاف مدير المديرية ، ان مبادرة حياة كريمة و(مهنتك مستقبلك) والذى تنفذها الوزارة داخل القرى الأكثر احتياجا تسعى من خلالها إلى توفير تدريب مهنى مجانى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ، وذلك لتأهيلهم على تلك المهن نظرياً وعملياً ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تساعدهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بعد انتهاء فترات التدريب .