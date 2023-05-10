وزير الاوقاف: السماح لمقيمي الشعائر بالمعاش العمل تطوعا بالمساجد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 01:31 مساءً - قالت وزارة الاوقاف فى بيان لها اليوم على مقيمي الشعائر بالمساجد الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار في إقامة الشعائر ببيوت الله (عز وجل) تطوعًا التقدم بطلب تطوع لمدير الإدارة التابع لها.

وعن المقابل المادي، قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إنه سيتم صرف مكافأة تشجيعية حسب جهد كل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر.

وشدد على أنه على المديريات موافاة رئيس القطاع الديني بكشوف أسماء المتقدمين المتطوعين، على ألا يتم إلحاقهم بأي مسجد قبل اجتياز المقابلة المخصصة لذلك بالديوان العام، واعتماد رئيس القطاع الديني.