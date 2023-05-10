محافظة الجيزة ترفع 1900 حالة إشغال بأحياء العمرانية والهرم والحوامدية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الجيزة، حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء والمراكز لرفع الإشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المحافظة؛ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع.





وتابع أحمد راشد محافظ جهود أحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية والحوامدية فى رفع كافة أشكال الإشغالات والتعدى من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة فى ذلك. ففى حى الدقى شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع الزهراء من محى الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق ومنطقة نادى الصيد ومحيط ميدان المساحة وتمكنت الحملة من رفع 534 حالة إشغال بالإضافة إلى تحرير 16 مخالفة للانتظار الخاطئ للسيارات أعلى أرصفة المشاة. وفى حى جنوب الجيزة تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية بشوارع 6 أكتوبر والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع المجزر الآلى وجسر الكونيسة بالمنيب وأسفرت الحملة عن رفع 250 حالة إشغال. وفى حى العمرانية تم تنفيذ حملة اشغالات بالقطاع الشمالى وشملت شوارع أحمد كامل وجمال عبدالناصر والنادى الرياضى والعشرين من المساحة وشارع محمود غالب وشارع سلامة الراضى بالإضافة الى غلق وتشميع ورشة استجابة لشكاوى المواطنين بشارع زهرة رمزى للعمل بعد المواعيد المحددة وإحداث ضوضاء بصفة مستمرة. وفى مدينة الحوامدية تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع طراد النيل وجسر المنوات وطريق 11 وأسفرت الحملة عن رفع 116 حالة إشغالات متنوعة بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لعدد 7 مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه. وفى حى شمال الجيزة، تم شن حملات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع الإمام الغزالى وبشتيل والمطار وبطئ أحمد عرابى بمدينة الأمل أسفرت الحملة عن رفع 230 حالة إشغال. وفى حى الهرم تم شن حملات مكبرة استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والمرور على الكافيهات والمحال التجارية والمطاعم وأسفرت الحملات عن رفع عدد 800 حالة إشغال متنوعة.

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