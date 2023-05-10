فارس الخير يترجل عن صهوة جواده.. استعدادات عزاء محمود بكرى فى قنا

جدة - نرمين السيد - ونظمت أسرة الراحل، سرادق عزاء ضخم أمام ديوان العائلة بمسقط رأسه فى قرية المعنا، بحضور البرلمانى والكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، شقيق الراحل، وكبار وعواقل العائلات، استعدادا لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بناء على طلبه.

وولد محمود بكرى، فى قرية المعنا، بمحافظة قنا، ودرس فى مدارسها، والتحق بجامعة القاهرة، وانطلق منها فى ربوع صاحبة الجلالة، وبدأ حياته فى العمل محررا بمؤسسة الأهرام، بجانب عمله محررا فى العديد من الصحف والمجلات، لينطلق بعدها فى تأسيس جريدة أخبار قنا، بصحبة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، شقيقه، وبعدها عمل رئيسا لمجلس إدارة موقع الأسبوع فى عام 2015.

كما عمل أيضا رئيس تحرير ببرنامج "حقائق وأسرار"، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "محبى مصر للثقافة والتنمية".

وانتخب عضوا بالمجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، ودخل وعكة صحية شديدة ألمت به، منذ نحو شهرين، وفارق الحياة اليوم، وترجل عن صهوة جواده.