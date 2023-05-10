تفاصيل يوم المحبة الأخوية للبابا تواضروس فى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، صباح اليوم الأربعاء، قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان فى المقابلة العامة الأسبوعية التى يعقدها فى ساحة القديس بطرس الرسول بالڤاتيكان.





وتعانق الباباوان لحظة التقائهما وجلسا على كرسيين متطابقين، يحيط بهما الوفد الكنسى المرافق لقداسة البابا تواضروس وعدد من قيادات الڤاتيكان.

بينما تواجد فى الساحة عشرات الألوف من المتابعين، رغم سقوط الأمطار وحالة عدم الاستقرار التى يشهدها الطقس، وهو المعتاد فى مثل هذا الوقت من السنة فى الڤاتيكان، وسادت حالة من الفرح لدى الحضور، ورتلت بعض الألحان القبطية قبل بدء كلمة قداسة البابا تواضروس، الذى افتتح كلمته بأن قال بسم الآب والابن والروح القدس باللغة القبطية، ثم هنأ قداسة البابا فرنسيس بمناسبة ذكرى اختياره للكرسى البابوى، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها بابا الڤاتيكان فى مجالاتٍ عدة.

وأكد قداسته أن يوم المحبة الأخوية يجسد الروح المسيحية والمحبة التى تجمعنا فى خدمة الله، وأشار إلى اللقاء التاريخى الذى جمع قداسة البابا شنودة الثالث بقداسة البابا بولس السادس فى مثل هذا اليوم من 50 سنة، وتحدث قداسة البابا تواضروس عن الكنيسة القبطية التى نشأت على أرض مصر بفضل كرازة القديس مرقس الرسول، والتى زارتها العائلة المقدسة، وتأسست فيها مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ومنها انتشرت الرهبنة إلى العالم كله.

واختتم قائلًا: ننادى فى كل العالم بالسلام الذى يفوق كل عقل مصلين أن يحل فى كل الربوع وأن يكون هو أولوية القادة والشعوب.

ومن جهته وجه قداسة البابا فرنسيس التحية والشكر لقداسة البابا تواضروس على قبول دعوته للمجئ إلى الڤاتيكان للاحتفال بالذكرى الخمسين للقاء التاريخى بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث فى 10 مايو عام 1973، مشيرًا إلى الإعلان الكريستولوجى المشترك الذى تم توقيعه خلال ذلك اللقاء.

كما وذكَّر بلقائه الأول مع قداسة البابا تواضروس الثانى فى اليوم ذاته منذ عشر سنوات مضت وباقتراح قداسة البابا تواضروس بالاحتفال فى هذا اليوم من كل عام بيوم المحبة الأخوية الذى صرنا نحتفل به كل عام، ويجرى اتصال هاتفى فى هذا اليوم بين الباباوين.

وأشاد قداسته بما يقوم به قداسة البابا تواضروس لصالح الصداقة المتنامية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.

وختم بالتذكير بالشهداء الأقباط الذين قُتلوا فى ليبيا قبل سنوات. مطالبًا الحضور بالصلاة إلى الله كى يحرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويبارك زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى.

وعقب انتهاء الكلمتين طلب قداسة البابا فرنسيس من قداسة البابا تواضروس أن يتوجه لمباركة الشعب المتواجد فى ساحة القديس بطرس.