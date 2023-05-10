بالأسماء.. تشكيل المجلس الاستشارى الطبى لهيئة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد -

كما شمل القرار تكليف اللواء طبيب مراد ألفى، مستشار طب الأطفال وحديثى الولادة والمبتسرين بمستشفيات القوات المسلحة نائبا لرئيس المجلس.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ثقته وإشادته بالمجلس الاستشارى الطبى للهيئة، مؤكدا أنه يضم نخبة من أفضل الكفاءات المصرية الوطنية ذات التقدير الدولى، والقادرون بعلمهم وخبرتهم وإخلاصهم على إحداث الفارق فى طريق التميز الإكلينيكى للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مستقبل صحة مصر.

وأضاف السبكى، أن المجلس الاستشارى الطبى يمثل ذراع طبى مهنى لهيئة الرعاية الصحية، ودوره محورى فى رسم السياسات الطبية والاستراتيجيات الموحدة التى تضمن تقديم خدمة ورعاية صحية بجدارة إكلينيكية، مضيفا أن المجلس سيكون له دور رئيسى فى اعتماد نوعية التدخلات الطبية بكافة منشآت الهيئة، وتقييم الأداء الإكلينيكى لأقسامها الطبية بكافة المنشآت.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن المجلس الاستشارى يسهم فى تحقيق رؤية الهيئة على المستوى الدولى والإقليمى والوطنى كهيئة رائدة فى تقديم الخدمات الصحية بمفهوم جديد يقدم أعلى مستويات الخدمة ويحقق أعلى النتائج الصحية المرجوة، فى إطار من القيم تشمل "الرحمة، الاحترام، التميز، التجرد، المسئولية والمسائلة"، وصولا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة والرضاء للمواطنين.

وأكد السبكى، أهمية المجلس الاستشارى الطبى فى وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وسياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، واستراتيجيات تقييم حالات المرضى وأسباب الوفيات ومكافحة العدوى، وكذلك مقترحات أدلة العمل الإكلينيكية والصلاحيات والمسئوليات الطبية للأطباء، وغيرها من الأطر العلمية للحوكمة الإكلينيكية، وتأكيد الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية.

وأضاف السبكى، أن المجلس الاستشارى الطبى يختص بوضع سياسات واسترتيجيات التعليم الطبى المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحديد معايير متابعة وتقييم الأداء الطبى للخدمات المقدمة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، ووضع سياسات الاستعانة بالخبراء الزائرين كبرنامج متكامل لدعم الخدمات والتخصصات الطبية من الخبرات المحلية والعالمية، ونقل توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة لرفع مستوى أداء أعضاء المهن الطبية بالهيئة، إضافة إلى وضع معايير التقييم الفنية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية بكافة المنشآت الطبية.

وتابع السبكى: أن المجلس الاستشارى الطبى يختص أيضا بإبداء الرأى فى البحوث الطبية بالتنسيق والمشاركة مع الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات المحلية والدولية فى المجالات البحثية، ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس إدارة الهيئة، وعرض فورى للحالات التى يرى المجلس ضرورة عرضها فى أقرب جلسة قبل الموعد المحدد لها، إضافة إلى اقتراح تشكيل لجان لكل تخصص من التخصصات الطبية والتخصصات المنبثقة منها، ودعوة الخبراء أو المختصين فى المجالات ذات الصلة للاستعانة بهم فى أى من الموضوعات.

ويضم تشكيل المجلس الاستشارى الطبى لهيئة الرعاية الصحية نخبة من كبار الأساتذة الجامعيين والخبراء والاستشاريين فى المجالات الطبية المختلفة، وهم:

- الأستاذ الدكتور حسام محمد كامل - أستاذ متفرغ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومى للأورام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق.

- الأستاذة الدكتورة مها الرباط - أستاذ متفرغ الطب الوقائى والصحة العامة بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة ووزير الصحة والسكان الأسبق.

- الأستاذ الدكتورهانى نصر - استشارى متفرغ طب وجراحة العيون ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأسبق.

- الأستاذ الدكتور حسام المصرى - مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية والمستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء.

- الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل - عميد كلية التمريض جامعة حلوان.

- الأستاذة الدكتورة مها محمد حسنين - استشارى طب أورام الأطفال بالمعهد القومى للأورام ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

- الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب - أستاذ السموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

- اللواء الطبيب الأستاذ الدكتور حازم خميس - استشارى متفرغ القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى ومدير عام مستشفى وادى النيل.

- اللواء الطبيب الأستاذ الدكتور علاء غيته - استشارى الجراحة ومدير مجمع الجلاء الطبى العسكرى.

- الأستاذ الدكتور أحمد يوسف جمال - أستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- الأستاذ الدكتور سمير الجزار - أستاذ متفرغ العلاج الطبيعى للجهاز التنفسى وأمراض الباطنة بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة.

- الأستاذة الدكتورة نجوى عيد - أستاذ متفرغ الطب الباطنى وطب الأسرة بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة.

- الأستاذ الدكتور محمد مراد يوسف - استشارى متفرغ النساء والتوليد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

- الأستاذ الدكتور حمدى نبوى مصطفى - أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما تم تكليف الدكتور محمد السنافيرى، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية، بالعمل مقررا للمجلس.