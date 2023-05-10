مدبولى: الحكومة مستعدة للمشاركة وسماع الرؤى والأفكار بالحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد -

حيث أكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تبتغى من خلالها صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من إيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، مؤكداً دعمه المستمر للحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار الديموقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطنى، ليس فقط على الصعيد السياسى، ولكن أيضاً فيما يخص الملفات الاقتصادية التى تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلى، وإنما تظهر آثارها فى العديد من بلدان العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحوار الوطنى هو جزء مهم من الحراك الإيجابى الذى تشهده الدولة المصرية حالياً، مؤكداً أن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن، كما أنها مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة فى أى جلسات أو نقاشات تُدعى إليها، من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.

كما استعرض رئيس الوزراء عدداً من الأنشطة التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على صعيد علاقات مصر الخارجية، بما يعزز الدور المحورى لمصر فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث، وجاء فى مقدمتها استقبال وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى، برئاسة كيفن مكارثى رئيس المجلس، وكذا استقبال مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، برفقة وفد من أعضاء اللجنة، وذلك فى اطار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، وأيضاً استقبال الفريق أول/ توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، للتشاور حول المساعى الرامية لتسوية الأزمة فى السودان حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السودانى، إلى جانب استقبال الفريق الركن/ محسن الداعرى، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، لبحث عدد من الملفات ضمن جهود الدولة المصرية لدعم اليمن ومساندة كل ما يحقق مصالح الشعب اليمنى الشقيق.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى نتائج الاجتماع الذى عقده الرئيس بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضى، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذى لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة الى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الصدد، أكد مدبولى أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى قيامه أمس بزيارة وزارتى النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقى الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا فى التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها فى مدينة بدر.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهد الكبير الذى تبذله الدولة المصرية لإجلاء المصريين من السودان، والخدمات المختلفة، التى يتم تقديمها على المعابر البرية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة، مشيراً فى هذا الصدد إلى مجريات اللقاء الذى جمعه هناك بجيمس كليفرلى، وزير الخارجية البريطانى، وإعراب الوزير خلاله عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التى قدمتها فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، وتأكيده على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، إلى مستويات أكبر، معتبراً أن مصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة.

كما تناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الفعاليات المهمة التى جرت هذا الأسبوع، وتضمنت إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولى للفترة من 2023 ـ 2027، وإطلاق الإطار الاستراتيجى الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023 ـ 2027، حيث توجه بالشكر إلى وزيرة التعاون الدولى والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول فى هذا الإطار.

كما أشاد مدبولى بإعلان الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بدء الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة الـ 12 للمنتدى الحضرى العالمى فى القاهرة فى عام 2024، متوجهاً بالشكر لوزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول فى هذا الإطار.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى ملف الطروحات، مؤكداً على المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لهذا الملف، حيث يتابع بشكل يومى مع الوزراء المعنيين الموقف التنفيذى لطرح الشركات السابق الإعلان عنها، خاصة فى ظل قرب الانتهاء من عدد من الاتفاقيات حالياً.

كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك توجيهاً بالتركيز على إنهاء المشروعات التى يتم تنفيذها، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حالياً، لاسيما فى ظل إجراءات الترشيد التى تم الإعلان عنها، مؤكداً ان الحكومة تعمل فى الوقت نفسه على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى المشروعات التنموية المختلفة.

وأعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة الكامل بملف السياحة، وحرصها على دفع هذا القطاع لجذب السياحة الوافدة من بلدان العالم، مع الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية المختلفة.