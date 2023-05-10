البابا تواضروس الثانى فى الفاتيكان: أرض مصر أبوها التاريخ وأمها الجغرافيا

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، خلال زيارته الفاتيكان، اليوم الأربعاء، كلمة تحدث فيها عن يوم المحبة الأخوية التى تجسد الروح المسيحية والمحبة التى تجمعنا فى خدمة الله.





وجاءت أبرز كلمات البابا تواضروس الثانى، وفق ما يلى:

- أُثَمِّن كل ما فعلتموه فى هذه الفترة من خدمة لكل العالم فى كل المجالات وأصلى أن يحفظكم المسيح فى كامل الصحة ويمنحكم بركة العمر الطويل.

- يوم المحبة الأخوية يجسد الروح المسيحية والمحبة التى تجمعنا فى خدمة الله وخدمة إخوتنا وأخواتنا فى الإنسانية.

- لقد اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع والذاتى.

- لقد قبلنا تحدى المحبة التى يطلبها منا المسيح، وسنكون مسيحيين حقيقيين وسيصبح العالم أكثر إنسانية، ليعرف العالم كله أن الله محبة وهذه هى أسمى صفاته.

- يتزامن هذا الموعد (10 مايو) أيضًا مع الذكرى الخمسين لزيارة البابا شنودة الثالث للبابا بولس السادس وهو ما يجعله أكثر أهمية وتأثيرًا على العلاقات بين كنائسنا.

- لقد جئنا إليكم من الأرض التى كرز فيها مارمرقس الرسول، وتأسس فيها كرسيه فى الإسكندرية، ليكون واحدًا من أقدم الكراسى الرسولية فى العالم.

- أرض مصر التاريخ والحضارة يقولون عنها أنها فلتة الطبيعة، أبوها التاريخ وأمها الجغرافيا.

- جئت إليكم من الكنيسة القبطية التى تأسست بنبوة فى سفر إشعياء النبى (أش9 19: 19)، ثم تقدست بزيارة العائلة المقدسة، وانتشرت منها الرهبنة المسيحية وتأسست بقديسيها أنطونيوس ومكاريوس وباخوميوس، ملهمة مدرسة الإسكندرية منارة اللاهوت فى التاريخ! وكانت ولا زالت فيها مواضع مقدسة للصلاة امام الله. ونؤمن أنها محفوظة ليس فقط فى يد الله بل وفى قلبه أيضًا.

- إننى أقف هنا حيث كرز بولس وبطرس الرسولين، وأفرح أن نلتقى فى هذا الصرح العظيم.

- ننادى فى كل العالم بالسلام الذى يفوق كل عقل مصلين أن يحل فى كل الربوع وأن يكون هو أولوية القادة والشعوب.