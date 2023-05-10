الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفى محمود بكرى

جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، والذى وافته المنيه أمس بعد صراع مع المرض.





ونعى الشوربجى؛ محمود بكرى قائلاً: إنه كان واحداً من أبناء الصحافة المصرية، وتاريخه الصحفى والأدبى حافل بالعمل والعطاء.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى شقيقه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب و أسرة الفقيد و الأسرة الصحفية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكاتب الصحفى محمود بكرى كان رئيساً لمجلس إدارة جريدة الأسبوع، وعضو مجلس الشيوخ.

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