محافظ أسيوط: توريد 25 ألف طن قمح للشون حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم توريد 25 ألف طن و640 كجم قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم الأربعاء بمختلف المواقع التخزينية التى يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرًا.





وأضاف سعد - فى بيان اليوم - أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقًا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023. وأشار إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع؛ لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة. من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم حصاد ما يقرب من 105 آلاف و15 فدانًا حتى الآن، مؤكدًا سير عملية توريد المحصول فى هدوء ودون أية معوقات.

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