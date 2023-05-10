مصر تعزى تونس فى ضحايا حادث جزيرة جربة

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازى لجمهورية تونس الشقيقة فى ضحايا الهجوم الغادر الذى شهدته جزيرة جربة أمس بالقرب من معبد الغريبة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.





وتقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوى الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أكد المتحدث تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب تونس الشقيقة، مثنيا على بسالة القوات التونسية فى التعامل مع الحادث.

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