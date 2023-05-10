«إكسترا نيوز» ترصد الجهود المصرية فى استقبال النازحين من السودان

جدة - نرمين السيد - قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من أسوان، إن مصر تواصل جهودها الكبيرة لتقديم الدعم للنازحين والوافدين من السودان جراء الاشتباكات الأخيرة وتسخير الإمكانيات كافة للأشقاء السودانيين.





وأضاف "رجب" خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية حور محمد، اليوم الأربعاء، أنَّ مستشفيات وزارة الصحة والسكان فى أسوان رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الوافدين وتقديم الخدمات الطبية كافة، فضلًا عن الدفع بعدد من العيادات المتنقلة لتقديم الرعاية الكافية والنفسية. وذكر أن الدولة وفرت الخدمات الصحية، مياة الشرب، دورات مياة متنقلة، أدوات عناية شخصية، والدعم النفسى والاجتماعى، كما أطلقت الصحة عيادات (نادى الأسرة) استكمالا للخدمات المقدمة عبر المعابر الحدودية.

وتوافد على الحدود "المصرية - السودانية" الآلاف من الأسر النازحة الذين تعرضوا إلى ظروف قاسية حتى وصلوا إلى الحدود.

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