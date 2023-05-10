رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدا رفيع المستوى من محكمة التمييز الأردنية

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، وفدا رفيع المستوى من محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، برئاسة القاضى محمد عمر مقنصه، مدير عام المكتب الفنى لمحكمة التمييز، والقاضى وليد محىى الدين كناكرية، والقاضى على المصرى، مدير عام المعهد القضائى، والقاضى على درويش المسيمى، أمين عام مجلس القضاء.





جاء ذلك بهدف الاطلاع على تجربه مجلس الدولة، باعتباره جهة قضائية مستقلة تتولى رقابة المشروعية وتحقيق العدالة الإدارية فى ضوء اتجاه المملكة؛ لاستلهام هذه التجربة فى تطوير النظام القضائى الأردنى. وأشاد رئيس مجلس الدولة، بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية، ونوه بدور مجلس الدولة فى تعزيز دولة القانون فى ظل الجمهورية الجديدة. وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن السعادة بحفاوه الاستقبال والتعاون واستعرض أقسام عمل المجلس وخاصة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ومكتبه المجلس والمحاكم وجرى تزويد أعضاء الوفد بالأحكام الحديثة لمجلس الدولة والقوانين والنظم والإجراءات التى يطبقها.

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