القاهرة الإخبارية.. جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء فى غزة

جدة - نرمين السيد - وتبذل مصر جهودًا ضخمة لإعادة الهدوء فى قطاع غزة المحاصر واحتواء التصعيد الحالى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. ورصدت إسرائيل أكثر من 170 عملية إطلاق صاروخى من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، بلغ مداها المناطق المتاخمة لتل أبيب، ومدينة القدس المحتلة. واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر أمس الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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