«اليوم» يستعرض جهود الدولة فى إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء بالسودان

جدة - نرمين السيد - وأجرى برنامج "اليوم"، مقابلة مع مراسل dmc مصطفى سعد، الذى تحدث عن إجراءات الدولة المصرية فى معبرى أرقين وقسطل، وما تقوم به الحكومة من تقديم تسهيلات كبيرة فى إجراءات دخول المصريين، والأوراق المقدمة من السودانيين لتقديم المساعدات، فضلا عن جهود وزارة الصحة وما تقدمه من عيادات متنقلة على المعبرين.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامى وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت فى أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانيين والرعايا الأجانب أدت إلى فرار الآلاف من الوضع الخطير فى العاصمة.