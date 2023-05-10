جدة - نرمين السيد - وأجرى برنامج "اليوم"، مقابلة مع مراسل dmc مصطفى سعد، الذى تحدث عن إجراءات الدولة المصرية فى معبرى أرقين وقسطل، وما تقوم به الحكومة من تقديم تسهيلات كبيرة فى إجراءات دخول المصريين، والأوراق المقدمة من السودانيين لتقديم المساعدات، فضلا عن جهود وزارة الصحة وما تقدمه من عيادات متنقلة على المعبرين.
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامى وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت فى أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانيين والرعايا الأجانب أدت إلى فرار الآلاف من الوضع الخطير فى العاصمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «اليوم» يستعرض جهود الدولة فى إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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