الآلاف يشيعون جثمان الكاتب الصحفى محمود بكرى بمسقط رأسه بقنا.. (صور)

جدة - نرمين السيد - حيث أقيم سرادق عزاء ضخم أمام ديوان العائلة بمسقط رأسهم فى قرية المعنا، بحضور البرلمانى والكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، شقيق الراحل، وبحضور كبار وعواقل العائلات، لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بناء على طلبه.

ولقد وُلد الكاتب الصحفى محمود بكرى، فى قرية المعنا، بمحافظة قنا، حيث درس فى مدارسها، والتحق بجامعة القاهرة، وانطلق منها فى ربوع صاحبة الجلالة، وبدأ حياته فى العمل محررا بمؤسسة الأهرام، بجانب عمله محررا فى العديد من الصحف والمجلات، لينطلق بعدها فى تأسيس جريدة أخبار قنا بصحبة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، شقيقه، وبعدها عمل رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع فى عام 2015.

كما عمل أيضا رئيس تحرير ببرنامج حقائق وأسرار، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة محبى مصر للثقافة والتنمية، إلا أنه فى الدورة الأخيرة من برلمان مجلس الشيوخ، تم انتخابه عضواً بالمجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، إلا أنه منذ شهرين تقريبًا دخل فى وعكة صحية شديدة ألمت به، لكنه فارق الحياة اليوم، وترجل عن صهوة جواده بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة.

بينما نعت العديد من الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية ونقابة الصحفيين، رحيل فارس الخير، كما عرفه أهالى القرية، فى ظل ووصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير فى مسقط رأسه بقرية المعنا بقنا.