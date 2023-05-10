مشاورات مصرية- بريطانية بشأن السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم 10 مايو الجارى بمقر وزارة الخارجية، المبعوث البريطانى للسودان روبرت فيرويذر، يرافقه سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جاريث بايلى، وحضر اللقاء السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان.





تناول اللقاء الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فورى وشامل ومستدام لإطلاق النار حقنًا لدماء الشعب السودانى الشقيق، وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين والدور المحورى لمصر وغيرها من دول الجوار فى هذا الإطار.

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