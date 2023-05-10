الخارجية توجه رسالة للراغبين فى العودة من السودان

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخارجية - فى بيان، اليوم الأربعاء - إلى أن غرفة الأزمات بالوزارة مستمرة فى تلقى اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية: 01281943599 - 01283176894 - 01283176866 - 01283176900 - 01283176913.

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