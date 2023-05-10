حالة الطقس غدا في مصر.. ارتفاع الحرارة بين 4-5 درجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 06:29 مساءً - حالة الطقس غدا, يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس في مصر خلال الساعات القادمة، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 4-5 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة، على مدن ومحافظات الجنوب.

يشهد طقس غدا تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، من السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية للبلاد، ووسط سيناء على فترات، ويكون الطقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار، على بعض المناطق.

يشهد الطقس غدا أيضا نشاط الرياح الشمالية الشرقية الحارة، القادمة من المناطق الصحراوية على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وسيناء، وجبال البحر الأحمر.

جاءت درجات الحرارة غدا على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 32 - 15 درجة.

- العاصمة الإدارية 33 - 15 درجة.

- أكتوبر 32 - 15 درجة.

- بنها 33 - 15 درجة.

- دمنهور 32 - 15 درجة.

- وادي النطرون 32 - 15 درجة.

- كفر الشيخ 32 - 16 درجة.

- المنصورة 31 - 16 درجة.

- الزقازيق 31 - 15 درجة.

- شبين الكوم 31 - 15 درجة.

- طنطا 30 - 15 درجة.

- دمياط 24 - 16 درجة.

- بورسعيد 23 - 15 درجة.

- الإسماعيلية 27 - 14 درجة.

- السويس 28 - 16 درجة.

- العريش 23 - 13 درجة.

- رفح 23 - 12 درجة.

حالة الطقس غدا

- رأس سدر 28 - 14 درجة.

- نخل 26 - 7 درجة.

- كاترين 25 - 05 درجة.

- الطور 29 - 19 درجة.

- طابا 22 - 18 درجة.

- شرم الشيخ 30 - 20 درجة.

- الإسكندرية 27 - 16 درجة.

- العلمين الجديدة 26 - 16 درجة.

- مطروح 26 - 16 درجة.

- السلوم 29 - 15 درجة.

- سيوة 22 - 13 درجة.

- رأس غارب 30 - 19 درجة.

- الغردقة 31 - 20 درجة.

- سفاجا 30 - 21 درجة.

- مرسى علم 31 - 19 درجة.

- شلاتين 30 - 21 درجة.

- حلايب 28 - 20 درجة.

- أبو رماد 31 - 21 درجة.

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29 - 14 درجة.

- بني سويف 30 - 14 درجة.

- المنيا 31 - 14 درجة.

- أسيوط 32 - 15 درجة.

- سوهاج 33 - 16 درجة.

- قنا 34 17 درجة.

- الأقصر 34 - 18 درجة.

- أسوان 35 - 19 درجة.