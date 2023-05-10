أخبار مصرية

الحوار الوطني يعلن عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج إلكترونيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 06:30 مساءً - أعلن الحوار الوطني عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الالكتروني المخصص للمقترحات.

 

وذكرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر صفحتها الرسمية فيس بوك: هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم.

 

وأكدت: "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها،ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني:

‏https://egyouth.com/ar/register/

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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