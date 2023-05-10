جدة - نرمين السيد - ويعمل هذا الترابط والتكامل على استهداف توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة. ويرصد دوت الخليج فى هذا الفيديوجراف، كل أوجه الارتباط والتكامل بين أهمية الحوار الوطنى ومبادرة حياة كريمة. هذا التكامل بين الحوار الوطنى ومبادرة حياة كريمة يسهم فى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل اجوانب الصحية والاجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحوار الوطنى وحياة كريمة.. وجهان للجمهورية الجديدة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.