محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 174 من قروض مشروعات الخريجين

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 174 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أبريل 2023، وذلك بإجمالى 810 آلاف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.





وقال مختار - فى بيان اليوم الأربعاء - إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 28 شابًا وفتاه "14 من الذكور - 14 من الإناث"، وذلك لإقامة مشروعاتهم، مضيفًا أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 116.6 مليون جنيه استفاد منها 13006 شاباب وفتيات " 6192 ذكور - 6814 إناثًا"، حيث جاءت موافقة "مختار"، بناءً على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

وقال محافظ الدقهلية إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفًا أن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.