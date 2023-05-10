لجنة المجتمع الأهلى بالحوار الوطنى: قانون العمل على رأس أولويات النقابات

جدة - نرمين السيد - أكد مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الاهلى، أن هناك العديد من المطالب من قوى المجتمع المدنى لإجراء تعديلات على قانون العمل، قائلا: "هذا القانون كان عليه لغط كبير خلال صدوره ولكن نسمع لكل الآراء والناس ونبدأ جلسة مع المجتمع الاهلى ونسمع الآراء فى الخطوات المتبعة للتعديل على القانون ويكون قادر على تقديم خدمات".





وأشار مجدى البدوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، إلى أن بداية النقاش مع المجتمع المدنى سيكون يوم الاحد وسنستمع لجميع المطالب، موضحا أن هناك لجان فنية ستكون مهمتها أن تحكم على المطالب المقدمة فى الجلسات والنقاشات. وأوضح مجدى البدوى، أن هناك نقابات عمالية ونقابات مهنية ستشارك فى الحوار، متابعة: "النقابات العمالية أكثر فئة بلورت مطالبها بالنسبة للحوار الوطنى ومطالبها قانون العمل على رأس اولوياتنا وخاصة أن القانون تعرض لتذبذبات بسبب غياب الرؤية، وسنعمل على الامان الوظيفى والوصول للمواد اللى بتحقق الهدف".

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