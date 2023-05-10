لجنة المجتمع الأهلى بالحوار الوطنى: قانون العمل على رأس أولويات النقابات العمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 07:27 مساءً - أكد مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الاهلي، أن هناك العديد من المطالب من قوى المجتمع المدني لإجراء تعديلات على قانون العمل، قائلا: "هذا القانون كان عليه لغط كبير خلال صدوره ولكن نسمع لكل الآراء والناس ونبدأ جلسة مع المجتمع الاهلي ونسمع الآراء في الخطوات المتبعة للتعديل على القانون ويكون قادر على تقديم خدمات".

وأشار مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، إلى أن بداية النقاش مع المجتمع المدني سيكون يوم الاحد وسنستمع لجميع المطالب، موضحا أن هناك لجان فنية ستكون مهمتها أن تحكم على المطالب المقدمة في الجلسات والنقاشات.

وأوضح مجدي البدوي، أن هناك نقابات عمالية ونقابات مهنية ستشارك في الحوار، متابعة: "النقابات العمالية أكثر فئة بلورت مطالبها بالنسبة للحوار الوطني ومطالبها قانون العمل على رأس اولوياتنا وخاصة أن القانون تعرض لتذبذبات بسبب غياب الرؤية، وسنعمل على الامان الوظيفي والوصول للمواد اللي بتحقق الهدف".