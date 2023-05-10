محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 07:27 مساءً - بدأ نادي ليفربول في الاستعداد لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستقام بينهما مساء الإثنين القادم في ختام منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي بعد قضاء الفريق إجازة بمدينة برشلونة الإسبانية استعداداً للمباريات المتبقية في البريميرليج.

وشهدت التدريبات تألق الدولي المصري محمد صلاح ووضح الحالة الذهنية والفنية التي يعيشها خلال الفترة الحالية بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية في الموسم الحالي أبرزها بلوغه المرتبة الخامسة للهدافين التاريخيين في البريميرليج.

وأبرز الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" تفاصيل المران الذي خاضه الريدز بمركز تدريب أكسا.

ويسعى نادي ليفربول لحصد نقاط مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي على أمل خطف المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وضمان التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من الإنضمام لقائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، بعدما سجل هدف الفوز للريدز على نظيره برينتفورد، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 35 من البريميرليج.

وأحرز محمد صلاح 139 هدفا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 137 هدفا بقميص ليفربول في البريميرليج، بالإضافة إلى هدفين مع فريقه السابق تشيلسى في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

ويحتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز الرابع عشر فى قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متفوقا على جيمى فاردى صاحب المركز الخامس عشر برصيد 136 هدفا.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 11 هدفا فى الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البريميرليج، ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين العاشر في الترتيب برصيد 150 هدفا.

في سياق متصل، أصبح النجم المصري محمد صلاح يحتل المركز الخامس فى قائمة هدافى ليفربول عبر تاريخه، برصيد 186 هدفا خلال 302 مباراة خاضها بقميص الريدز فى مختلف المسابقات متساويا مع النجم السابق ستيفن جيرارد.

ووصل محمد صلاح، لهدفه رقم 100 على ملعب "آنفيلد"، فى جميع المسابقات، وذلك منذ انضمامه لصفوف الريدز فى صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

وبعد وصوله إلى هدفه 100 على ملعب الريدز، فى مختلف المسابقات، أصبح النجم المصرى اللاعب الثامن فقط الذي يحقق هذا الإنجاز.

كما نجح محمد صلاح فى تسجيل 30 هدفا بجميع المسابقات للموسم الثالث على التوالي.