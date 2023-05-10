جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء جلسة المجلس التنفيذى رقم"4" لعام 2023 بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء المدن ومديرى المديريات وإدارات الديوان العام. وجرى خلال الجلسة - وفقا لبيان - عرض التقرير الخاص بتحديد مقابل انتفاع سنوى للشاطئ المقابل لمعسكر الشباب بطور سيناء والشاطئ العام براس سدر لصالح مديرية الشباب بالمحافظة، لمدة عشر سنوات وبزيادة 10 % سنويا، بالإضافة إلى عرض مذكرة الوحدة المحلية لمدينة ابو زنيمة بشان طلب منح مهلة لمدة عام للمواطنين المخصص لهم قطع أراضى بالتقسيمات المختلفة بالمدينة للسير فى إجراءات البناء والتنفيذ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير العشوائيات ومشروعات الخطة الاستثمارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.