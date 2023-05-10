وزير التعليم: مصر تضع الطلاب ذوى الهمم على رأس أولوياتها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم أن مصر تضع الطلاب من ذوى الهمم على رأس أولوياتها، وتقدم لهم العديد من الخدمات التعليمية التى تهدف لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة فى تقدم المجتمع.





وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم ان ذلك جاء خلال زيارة الدكتور رضا حجازى اليوم مدرسة "تولجيت" بالعاصمة البريطانية لندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج فى المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى "المنتدى العالمى للتعليم 2023".

وأشار الوزير إلى أن التجربة المصرية فى مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتى تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ودمجهم فى المجتمع.

وتفقد الوزير خلال الزيارة فصول المدرسة، وغرف الموارد الخاصة بالطلاب وذوى التوحد، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة نظام العمل بالمدرسة، كما أجرى الدكتور رضا حجازى حوارا مع الطلاب، والمعلمين، للاطلاع على الخدمات التى تقدمها المدرسة لطلاب ذوى التوحد، وتجربة المدرسة فى مجال الدمج التعليمى.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن خالص امتنانه وتقديره بهذه الزيارة، مثنيًا على أساليب اهتمام المدرسة بخلق بيئة دامجة للطلاب، مرحبا فى هذا الإطار بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات ونقل هذه التجربة المتميزة لمصر.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن هذه التجربة رائدة ومتميزة لخلق بيئة دامجة للطلاب من ذوى الهمم.