وزير التعليم يلتقى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، باللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وذلك فى ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم.





وأضاف الوزير: "إننا نؤمن أن تطوير منظومة التعليم فى مصر يجب أن يتم بالتعاون والتكامل بين كافة المؤسسات ذات الصلة، سواء على مستوى الوزارات، أو المنظمات المحلية، أو الشركاء الدوليين، من أجل إنجاز رؤية شاملة لتطوير نظمنا التعليمية بما يؤهلنا للتعامل مع تحديات العصر".

وأوضح أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة فى المشروعات التعليمية المختلفة على النحو الذى يحقق رسالة الوزارة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ترحب دائما بالتعاون مع القطاع الخاص فى مجال التعليم.

وتابع الوزير أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما كبيرا بالتطوير الشامل للمنظومة التعليمية، سواء فى مجال تطوير المناهج، أو فى مجال انشاء مدارس جديدة، مرحبا فى هذا الإطار بتعزيز التعاون فى التوسع فى إنشاء المدارس.

وأشار حجازى إلى أن الوزارة تولى أيضا اهتماما كبيرا بالموهوبين فى جميع المجالات والأنشطة المختلفة، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت باكتشاف الموهوبين والنابغين ورعايتهم والاستثمار فى مواهبهم، كما أشار إلى أن الوزارة لديها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والتى تركز على خروج طلاب قادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى وتتواكب قدراتهم مع الطفرات التكنولوجية العالمية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى هذه المدارس.

ومن جانبه، أكد اللورد طارق أحمد على قوة العلاقات الوطيدة التى تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين استراتيجية متنامية.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مصر لتطوير منظومتها التعليمية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا ممتدا فى مجال التعليم وبصفة خاصة التعليم الأساسى، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون وتقديم الدعم لمنظومة التعليم المصرية خلال الفترة المقبلة.