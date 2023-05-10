استمرار توريد القمح من صوامع الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن المحافظة مستمرة فى توريد القمح، بصوامع الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، والتى تبلغ سعتها التخزينية ٦٠ ألف طن والمكونة من ١٢ خلية، سعة كل خلية ٥ آلاف طن.





وقال محمد سعد الله فى تصريحات لـ دوت الخليج اليوم: "إجمالى ما تم توريده من قمح محلى حتى الآن بجميع المواقع التخزينية بلغ حوالى ٣٥ ألف طن منذ بدء موسم التوريد فى شهر إبريل الماض ٢٠٢٣ حتى الآن".

وأضاف: "يوجد 4 بناكر للقمح، وهى بنكر السلام (1) التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 45 الف طن، وتكون كاملة السعة ومجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين، وسعته 44 الف طن، وتكون كاملة السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية".

وأردف: "بنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، وسعته التخزينية 15 ألفا و750 طن وتكون إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، بالإضافة إلى بنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، وسعته التخزينية 12 ألف و 500 طن، وتكون إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2023، بإجمالى حوالى 208 ألف و 180 طن".

وأكد سعد الله أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لإزالة العوائق التى تقابل المزارعين والموردين للقمح، لتحفزهم على زيادة المحصول كل عام، وأن يكون من أجود الأنواع، حتى يتم الاستفادة منه بأحسن صورة.

ونوه أنه يتم التحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالصوامع بأحدث الأجهزة، وبصفة مستمرة، وتم تشكيل ٦ لجان لاستلام الأقماح، وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية) وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.