سرايا القدس: المقاومة تقصف المدن والمغتصبات الإسرائيلية برشقات صاروخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 09:30 مساءً - أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، دك المقاومة الفلسطينية للمدن والمغتصبات الإسرائيلية برشقات صاروخية على تمام التاسعة مساء بتوقيت فلسطين.

بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 4 مستوطنين خلال الرشقات الصاروخية الأخيرة، مؤكدة تسجيل إصابة خطيرة لأحد المستوطنين في مستوطنة سديروت.

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب في العمق الإسرائيلي، وذلك ردا على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر التصعيد والرد بغارات عنيفة على غزة ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب، مشيرة لوجود حالة من الفوضى داخل مطار بن جوريون نتيجة اطلاق صواريخ على تل أبيب.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، عن اعتراض منظومة "مقلاع داوود" لصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو تل أبيب، مشيرة إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار وهي منظومة خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة قد أكدت استشهاد 17 شخصا، وإصابة 37 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ.