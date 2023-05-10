«الحوار الوطنى» يجتمع مع ممثلى وسائل إعلام أجنبية وعربية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عقد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، بحضور المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاء صحفيا مع عدد من ممثلى أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة فى مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية، وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطنى فى أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء الماضى، فى لقاء مطول اتسم بالودية والصراحة.





وقد طرح الحاضرون فى اللقاء الذى استمر قرابة ثلاث ساعات، عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطنى وكل السباقات المحيطة به، وآلتى أجاب عليها بصراحة واستفاضة كل من منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية له.

وأكد المنسق العام فى البداية أن مجلس الأمناء ومقررى اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلى والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذى هو أساس الشرعية.

وأكد المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، أنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، دون استخدام لآلية التصويت على أى قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالى لن يكون هناك أغلبية او أقلية فى كل المناقشات داخل الحوار الوطنى.

وأوضح المنسق العام أن السقف الزمنى للحوار غير محدد ومتروك وفقا للقضايا التى يتم انجازها، وهو مرتبط فى المقام الأول بالمشاركين فى الحوار أنفسهم، وكلما تم التوافق والوصول إلى مقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيتم رفعها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية، مثل ما تم فى مقترح الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى مصر، والذى تكرم سيادته بالموافقة الفورية عليه.

وأضاف المسئولان بالحوار الوطنى، أن الحوار ليس مؤسسة ولا بديل عن مؤسسات الدولة المصرية البرلمان او الحكومة ولا يستطيع أن يملى على مؤسسات الدولة ماتفعله، وأن مخرجات الحوار التى يتم التوافق عليها ستكون إما فى شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم بشأنها وفقا للمسار الدستورى، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقا لاختصاصته كرئيس للسلطة التنفيذية.

وأشار المنسق العام إلى نجاح الحوار فى خلال العام المنقضى، فى إعادة فتح القنوات وبناء الجسور بين مختلف القوى السياسية بما يسهم فى البناء التدريجى للثقة بين كافة الاطراف، وأن الحكومة تشارك إيجابيا مع مجلس الأمناء بتقديم كافة المعلومات، كما أنها مدعوة دائما للمشاركة فى كل جلسات الحوار.

وفيما يخص ملف المحبوسين احتياطيا، أوضح المنسق العام بأنه عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه تم الافراج حتى اليوم عما يزيد عن 1400 من المحبوسين احتياطيا، وعدد 17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسى، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية فى الحوار ويسهمون فى بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية. وفى هذا السياق أكد رئيس الأمانة الفنية، أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، حيث لا يوجد فى قوانينها ما يبيح حبس أى شخص بدون قرارات من النيابة العامة أو الجهات القضائية، والتى وحدها هى التى تملك سلطة الافراج عن المحبوسين احتياطيا.

وأضاف المنسق العام أن كافة الجمعيات الحقوقية فى مصر على اختلاف اتجاهاتها تشارك بدون استثناء فى الحوار، وأن الحركة المدنية توافقت على المشاركة فى الحوار الوطنى ولم يصدر عنها أى تعليق للمشاركة لمجرد واقعة أو حالات، يتم على الفور السعى المشترك ما بين الجميع من أجل حلها وتجاوزها، وذلك بما يؤكد إدراكها الواعى لأهمية الحوار الوطنى وحرصها المؤكد على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابى الذى يجب أن يحيط به ويسهله.

واختتم المنسق العام اللقاء المثمر، بأن هدف الحوار الوطنى النهائى هو تحديد أولويات العمل الوطنى طبقا لما يتوافق عليه المشاركون، وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التى تهم القطاع الأكبر من المواطنين. موضحا أن الرأى العام المصرى والعالمى سيكون حاضرا فى جلسات الحوار، عبر الدعوة الدائمة لكل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، لحضور كل هذه الجلسات التى توجب لائحة الحوار أن تكون علنية.