رضا حجازى: مصر تلعب دورا في دعم استراتيجيات التعليم بالدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى "منتدى وزراء التعليم فى إفريقيا"، اليوم الأربعاء، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك على هامش المنتدى العالمى للتعليم 2023.





وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالوزراء الأفارقة، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى هذا المنتدى، مشيرًا إلى أهمية القارة الأفريقية ومكانتها بالنسبة للعالم، قائلًا: "إنَّ جغرافيا المكان هى التى جمعت بيننا، وقوتنا فى اتحادنا".

كما قدَّم الوزير الشكر والتقدير لوزيرى التعليم الكينى والسنغالى على تنظيم هذا المنتدى المهم، بهدف تعزيز التعاون بين دول القارة وتبادل الأفكار والخبرات الناجحة فى كل دولة فى مجال التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال كلمته، على الدور المصرى المهم فى دعم استراتيجيات التعليم الخاصة بالدول الإفريقية الشقيقة وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخارطة الطريق الإفريقية نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أنَّ محور التعليم يُمثل أحد أهم المحاور التى تُركز عليها الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: "الوزارة تعمل على تطوير المناهج بهدف تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم وتحقيق متعة التعلم، مشيرا إلى أن هدف التعليم هو إعداد الفرد للحياة وتطوير ذاته".

كما أضاف أن الوزارة تستهدف التركيز فى تطوير منظومتها التعليمية على تحقيق مخرجات التعلم المرجوة، والتعلم المنتج للمعرفة والإبداع والتفكير بما يساهم فى بناء الشخصية المصرية وامتلاكها المهارات التى تتماشى مع متغيرات العصر وما نشهده من تحديات جمة، كما تركز الوزارة على أن تتواكب هذه المهارات والقدرات مع وظائف المستقبل فى ظل التحول الرقمى والطفرات التكنولوجية فى مختلف المجالات.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية حريصة على تضمين المرتكزات التى تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية والتى منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا المعاصرة والتحديات التى تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، فضلا عن تهيئة الفرد للتكيف مع القضايا البيئية.

وفى هذا الإطار، أوضح أنَّ الوزارة تنفذ آليات تقويم تتماشى مع ما تحقق من تطوير فى المناهج التعليمية، مؤكدا أن التقويم هو مدخل أساسى لإصلاح التعليم، وتحقيق الأهداف التربوية.

وأشار الوزير أيضا إلى حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات بكافة أنحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية للدولة وبما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى الذى ينص على تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

ويستهدف "منتدى وزراء التعليم الأفارقة" أنَّ يكون منصة لتبادل الإنجازات التى تحققت، ومناقشة التحديات المماثلة التى تواجهها الدول الافريقية على المستوى الوطنى نحو تقديم تعليم جيد وشامل ومنصف، وحشد الرصيد الإدارى والأكاديمى والبحثى الهائل الذى تمتلكه الدول الأفريقية، لتحقيق منفعة جماعية على جميع مستويات التعليم.