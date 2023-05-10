البابا تواضروس يزور متحف الڤاتيكان وكنيسة سيستين

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الأربعاء، والوفد الكنسى المرافق لقداسته متحف الڤاتيكان الذى يبعد أمتارا قليلة عن بيت سانتا مارتا مقر إقامة قداسته بحاضرة الڤاتيكان.





وتجول قداسته - ومرافقوه - فى أروقة المتحف واستمع لشرح مفصل عن محتوياته وتاريخ القطع الأثرية الموجودة فيه، حيث يحوى المتحف 70 ألف لوحة ومنحوتات وتماثيل وغيرها من القطع الأثرية، من بينها 20 ألف معروضة.

بدأت الزيارة من تمثال Apollo Belvedere وهو تمثال رخامى ويعتبر من أروع التماثيل القديمة على الإطلاق، حيث كانت أول قطعة فى المجموعة الفنية للڤاتيكان حتى قبل إنشاء متاحف الڤاتيكان، وكان التمثال المفضل لنابليون بونابرت، وقد اصطحبه معه إلى متحف اللوڤر. ولكن بعد هزيمته، عاد التمثال إلى الڤاتيكان.

كما زار قداسة البابا غرفة سالا روتوندا (Rotunda) وهى تشبه مبنى البانثيون فى باريس، لكنها أصغر حجما؛ وكان من الممتع رؤية أوكيولوس فى السقف والورود المزخرفة فى القبة، وتزين الأرضية بالفسيفساء التى تعود إلى القرن الثانى ويقع حوض Porphyry فى الوسط، وكان من المدهش أن هذه التصميمات المعقدة سليمة ولم تفقد ألوانها.

كما زار شقق بورجيا التى تتكون من ست غرف تم تزيينها بواسطة الرسام الإيطالى Pinturicchio، بناء على طلب البابا ألكسندر السادس، فرسم اللوحات الجدارية بين عامى 1492 و1494.

تلا ذلك زيارة غرف رافائيل الأربعة التى تقع فوق شقق بورجيا مباشرة، حيث بدأ رافائيل تزيين هذه الغرف عام 1508، لكنه لم يستطع إنهاء المهمة. وبعد وفاة رافائيل عام 1520، أنهى مساعدوه سالا دى كوستانينو، الغرفة الأخيرة إلى جانب اللوحات الجدارية لسقف مايكل أنجلو فى كنيسة سيستين، فإن عمل رافائيل فى هذه الغرف يمثل عصر النهضة العالى فى روما.

وفى نهاية الجولة، زار قداسة البابا كنيسة سيستين فى نهاية متاحف الفاتيكان وشاهد لوحة خلق آدم بواسطة مايكل أنجلو والتى رسمها بين عامى 1508 و1512، كما رسم مايكل أنجلو تسعة مشاهد من سفر التكوين على سطح كنيسة سيستين، وأشهر لوحة فى هذه السلسلة هى "خلق آدم"، من حيث الشعبية، فهو يساوى الموناليزا لليوناردو دافنشى.

وتستضيف كنيسة سيستين - أيضا - تحفة أخرى لمايكل أنجلو وهو لوحة الدينونة الأخيرة، وهى تغطى جدار مذبح الكنيسة وهى واحدة من أجمل لوحات متحف الڤاتيكان، وتم رسم "الدينونة الأخيرة" بين عامى 1535 و1541 عندما كان مايكل أنجلو فى الستينيات من عمره.

وتحتوى جدران كنيسة سيستين على روائع للعديد من فنانى عصر النهضة، مثل ساندرو بوتيتشيلى وبينتوريتشيو وبيترو بيروجينو ودومينيكو غيرلاندايو.